Inghilterra: Iniziativa nel calcio per il supporto maschile alla salute

Negli ultimi anni, è emerso il problema della salute maschile, con gli uomini che tendono meno a cercare aiuto rispetto alle donne e, di conseguenza, presentano tassi di mortalità più elevati. Recentemente, durante una partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Tottenham Hotspur, Dean Gallagher, un volontario della charity Samaritans, ha parlato all’audience sul tema del suicidio, sottolineando l’importanza di affrontare apertamente la questione.

Statistiche recenti indicano che gli uomini rappresentano circa tre quarti dei decessi per suicidio in Inghilterra e Galles, con tassi particolarmente elevati tra quelli nella fascia dei 50 anni. Questo evento rientra in una iniziativa più ampia della Premier League e dei suoi club, in collaborazione con Samaritans, per sensibilizzare i fan su questo grave tema. Undici club, tra cui Brighton, offrono ai tifosi l’opportunità di parlare con ascoltatori formati durante le partite casalinghe.

Parallelamente, diverse iniziative sanitarie stanno cercando di raggiungere gli uomini in luoghi quotidiani, come barbershop. Ad esempio, in alcuni saloni vengono offerti controlli della pressione sanguigna, un passo importante per prevenire malattie gravi. I barberi, figure stimabili e di fiducia, vengono formati per valutare la salute dei loro clienti, evidenziando come la relazione tra barbiere e cliente possa facilitare l’accesso a servizi sanitari.

Iniziative come quella di Barnsley, dove barbiere formati fanno sensibilizzazione sulla salute, dimostrano l’importanza di questo approccio. È un modo di avvicinare gli uomini alla salute, sfruttando canali di comunicazione già esistenti e creando un ambiente di fiducia.