MANCHESTER – Pep Guardiola non ha alcuna intenzione di separarsi dal Manchester City e, nonostante l’eliminazione dalla FA Cup, guarda avanti con entusiasmo: “Dopo aver vinto molto hai difficoltà a gestire le situazioni, ma sono veramente entusiasta per queste due settimane che abbiamo davanti, in particolare la partita con il Real Madrid e la prossima stagione. Il momento in cui perderò questo fuoco sarà un problema – ha spiegato durante la conferenza stampa in vista alla vigilia della gara di campionato sul campo del Watford – Non ho mai fatto cinque anni nello stesso club – ha sottolineato Guardiola – In un mondo in cui tutti licenziano tutti, è difficile mantenere un lavoro per molto tempo. Basta dare un’occhiata, dipende dai risultati e io sono molto orgoglioso dello staff e dei giocatori per avermi aiutato ad essere qui per la quinta stagione. E’ anche una sfida per vedere se siamo in grado di mantenere alti livelli. Ho imparato molto sulla Premier League. Ogni partita è un’esperienza, impari molto sui tuoi avversari e sulla tua squadra”.







Guardiola ha dato anche il benvenuto nella massima serie a Marcelo Bielsa, che ha centrato la promozione con il Leeds: “Sono una squadra storica, dopo sedici anni sono tornati in Premier. Sarà bello andare a giocare in quello stadio. Bielsa ha fatto un lavoro eccezionale. La scorsa stagione, nonostante un campionato fantastico, non sono stati promossi. Hanno mostrato molto carattere, faccio loro le mie congratulazioni. Non stato un giocatore di Bielsa, quindi è difficile parlare di lui. Ma so cosa ne pensano i cento milioni di giocatori che sono stati con lui. Ho avuto fortuna ad avere la possibilità di parlare con lui. E’ unico nel mondo del calcio, nessun altro allenatore ha il suo stile di gioco. E’ una grande persona e sarà incredibile per il calcio inglese averlo in Premier League l’anno prossimo”.







