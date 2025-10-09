19.7 C
Inghilterra Galles: il derby britannico a Wembley atteso

Oggi, il palcoscenico di Wembley ospiterà un attesissimo derby britannico tra Inghilterra e Galles. Questa amichevole è particolarmente sentita e promette emozioni.

L’Inghilterra, guidata da Thomas Tuchel, arriva a questo incontro dopo cinque vittorie consecutive nelle qualificazioni ai Mondiali, avendo mantenuto sempre la porta inviolata. Dall’altra parte, il Galles è attualmente terzo nel proprio girone di qualificazione per il Mondiale 2026 e mira a conquistare almeno un posto nei playoff.

Per chi fosse interessato, di seguito sono disponibili informazioni su come seguire la partita e sulle formazioni schierate.

