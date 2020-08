Pulisic illude il Chelsea

– Una doppietta di Aubameyang per ribaltare il Chelsea e salvare la stagione dell’Arsenal. I Gunners conquistano la FA Cup per la quattordicesima volta nella propria storia imponendosi per 2-1 nella finale al Wembley Stadium davanti a poche centinaia di spettatori (la prima finale, dopo 139 edizioni, a giocarsi senza la presenza del pubblico sulle tribune), così da confermarsi il club più vincente della competizione. La squadra allenata da Mikel Arteta solleva al cielo il trofeo e tira un sospiro sollievo, evitando la prima esclusione dall’Europa negli ultimi venticinque anni dopo aver chiuso all’ottavo posto in Premier League. Saranno dunque i biancorossi a sfidare i campioni d’Inghilterra del Liverpool nel Community Shield di fine agosto.

I Blues partono col piede sull’acceleratore, Mount impegna Martinez ma il portiere dei Gunners non puo’ nulla al 6′ sul tocco sotto di Pulisic: lo statunitense concretizza un’azione in velocità iniziata dallo stesso Mount e rifinita dall’assist di Giroud, grande ex dell’incontro che per tre volte ha vinto la coppa con la maglia degli avversari odierni. La reazione dell’Arsenal, però, non si fa attendere: dopo la rete annullata a Pepè per l’offside di Maitland-Niles, è Aubameyang a procurarsi e a trasformare un rigore al 28′. Gravi nel frangente le colpe di capitan Azpilicueta, bruciato in velocità dal gabonese e poi sostituito in lacrime pochi minuti più tardi con Christensen per un problema muscolare.

Aubameyang colpisce due volte: Arsenal in festa

Lampard deve fare a meno anche di Pulisic per un infortunio al bicipite femorale dopo una sgasata in avvio di ripresa (dentro Pedro, altrettanto sfortunato con una botta alla spalla nel recupero e trasportato fuori in barella) e al 67′ è ancora Aubameyang a superare Caballero: il numero 14 dell’Arsenal fa fuori Zouma e scavalca l’estremo difensore con un tocco delizioso per il 2-1. Il Chelsea si sfalda, Kovacic si fa espellere per doppia ammonizione e i Blues non riescono a impensierire Martinez. E così l’Arsenal può far festa e in particolare il suo manager spagnolo, al primo successo da quando – a fine dicembre dello scorso anno – si è seduto sulla panchina dei ‘Gunners’. Una vera soddisfazione per l’ormai ex assistente di Pep Guardiola.