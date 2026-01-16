Inghilterra: aumento del 900% di uccelli

Un sito di riwilding in Inghilterra ha registrato un aumento del 900% nel numero di uccelli che si riproducono in soli 20 anni, dimostrando cosa è possibile quando la natura ha lo spazio per riprendersi.

Inizialmente, la fattoria era “morta”, come descritta da Isabella Tree, che insieme a suo marito ha aiutato la natura a ricolonizzare l’area.

Secondo una revisione ecologica di due decenni del sito di riwilding di Knepp nel Sussex, in Inghilterra, il sito di 3.500 acri ha registrato un aumento del 900% nel numero di uccelli che si riproducono.

Tra di loro, specie in pericolo come la tortora e l’usignolo, che hanno subito declini scioccanti in gran parte del Regno Unito, ma hanno visto aumentare il loro numero del 600% e del 511% rispettivamente a Knepp.

La tendenza è fortemente positiva e continua ad aumentare di anno in anno, secondo Fleur Dobner, un ecologo di Knepp.

La revisione sottolinea “una drammatica ripresa della fauna selvatica”, rivelando come i numeri di farfalle siano raddoppiati in alcune aree, mentre le libellule e le damigelle sono aumentate di quasi il 900%.

La trasformazione di Knepp da una fattoria non redditizia in un hotspot di biodiversità è stata descritta nel libro di successo di Tree, Wilding.

Lei e suo marito Charlie Burrell hanno lavorato con la natura per creare un rifugio per la fauna selvatica, abbattendo le recinzioni e introducendo animali a pascolo libero, come il bestiame inglese a corno lungo, che svolgono ruoli ecologici lasciati dagli animali estinti.

Siamo passati da una terra agricola degradata, inquinata e disfunzionale a uno dei punti caldi di biodiversità più significativi del Regno Unito, ha detto Tree.

L’aumento di biodiversità mostra quanto vita la terra possa sostenere.

Tree ritiene che Knepp mostri cosa è possibile altrove nel Regno Unito, che è una delle nazioni più private di natura del mondo.

Il Regno Unito si è impegnato a restituire il 30% della terra alla natura entro il 2030, e non sta succedendo abbastanza velocemente, ha detto.

Il riwilding è uno strumento potente per far tornare la natura, dovremmo essere molto più ambiziosi per le nostre riserve naturali e progetti di riwilding.