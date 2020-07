LONDRA – Se n’è andato a 85 anni un altro degli “eroi di Wembley 1966”, come qui vengono ricordati i giocatori dell’unico mondiale vinto dall’Inghilterra. Un nome leggendario: Jack Charlton, detto Jackie, celebre difensore di quella nazionale e del Leeds, poi allenatore di Middlesbrough, Sheffield, Newcastle e soprattutto dell’Irlanda, che portò a qualificarsi per la prima volta a un campionato europeo, nel 1988, e due anni dopo fino ai quarti di finale dei mondiali a Italia ’90, dove la sua squadra venne sconfitta proprio dagli azzurri di Vicini per 1-0 con un gol di Schillaci. L’Irlanda gli ha concesso la cittadinanza onoraria per meriti sportivi.

La sua fama in patria è stata superata da quella del fratello, Bobby Charlton, più giovane di due anni, anche lui membro dell’Inghilterra campione del mondo nel 1966 nel ruolo di centrocampista, oltre che leader del Manchester United in cui giocò per quasi vent’anni vincendo numerosi trofei tra cui la Coppa dei Campioni e il Pallone d’Oro. Quella dei Charlton era una dinastia del football: anche gli zii George, Jack, Jim, Stan e Jackie Milburn furono calciatori professionisti.

rep



“Jack si è spento serenamente nella sua casa di Northumberland circondato dai propri cari”, ha reso noto un comunicato della famiglia. “Non possiamo dire quanto siamo orgogliosi della vita straordinaria che ha avuto. Era un uomo onesto, gentile, ironico e genuino che ha avuto sempre tempo per gli altri. Ci mancherà immensamente ma siamo grati per i tanti ricordi lieti che ci ha lasciato”.

Nella sua autobiografia, pubblicata nel 1996, ha rivelato che i rapporti con il fratello minore, inizialmente ottimi tanto che Bobby era stato il suo testimone di nozze, si guastarono dopo il matrimonio di quest’ultimo con Norma, che non andava d’accordo con la loro madre al punto che Bobby e la madre non si parlarono più. Nonostante la distanza tra i due fratelli, fu Jack a consegnare personalmente a Bobby il premio della Bbc come personalità sportiva inglese di tutti i tempi nel 2008.







Fonte