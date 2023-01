Inghilterra, 1936. Lewis Ellsworth, figlio del Duca di Buccleuch, deve stare mol…

Inghilterra, 1936. Lewis Ellsworth, figlio del Duca di Buccleuch, deve stare molto attento a tenere i suoi incontri intimi celati agli occhi degli ambienti aristocratici da cui proviene. All’inizio del suo secondo anno a Cambridge, però, scopre che il ragazzo con cui si è intrattenuto in un pub è uno studente del suo stesso college. Intelligente, affascinante ed eccentrico, William Chase entra nella sua vita come un tornado, scuotendo certezze e intenzioni. Rivelazione editoriale del 2022, la delicata storia LGBTQ+ scritta da Rossana Soldano e divenuta un bestseller grazie al passaparola di lettrici e lettori è tornata in libreria nella preziosa e imperdibile Lewill Chasworth Edition. ➡️