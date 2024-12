Ingestione di corpi estranei nei bambini: cosa fare

I bambini spesso ingeriscono corpi estranei, sia accidentalmente che volontariamente, suscitando preoccupazioni nei genitori. L’ingestione può avvenire durante i pasti, il gioco o mentre esplorano il loro ambiente. Nella maggior parte dei casi, l’oggetto viene espulso naturalmente, ma a volte è necessario un intervento medico, e in alcune situazioni estreme, l’ingerimento può avere esiti fatali.

In Italia, si registrano circa mille ricoveri all’anno per questo problema, principalmente nei bambini sotto i sei anni, con alcuni casi mortali. Negli Stati Uniti, la situazione è in crescita, con un aumento del 91%. L’AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri) spiega che i sintomi variano a seconda della gravità dell’ostruzione. In caso di ostruzione esofagea, possono manifestarsi rigurgiti di muco, ipersalivazione o difficoltà a mangiare e bere. Se l’ostruzione è a livello della valvola ileocecale, si possono avere sintomi occlusivi come dolore addominale e difficoltà a evacuare.

È fondamentale portare il bambino al pronto soccorso al più presto in caso di ingestione. Indurre il vomito non è consigliato, poiché potrebbe risalire e restare bloccato in zone più critiche, aumentando il rischio di complicanze. Benché sia raro, se gli oggetti ingeriti rimangono nell’intestino, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.

La prevenzione è la miglior strategia, ma è complicata dalla naturale curiosità dei bambini. Secondo Elisa Stasi, gastroenterologa presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, è essenziale evitare che i bambini vengano a contatto con oggetti pericolosi. Gli oggetti più comunemente ingeriti includono monete (60% dei casi), giocattoli piccoli (10%), gioielli (7%) e batterie (7%). Il rischio è più elevato intorno ai due anni, periodo in cui la supervisione dei genitori è cruciale per prevenire situazioni pericolose.

La maggior parte degli oggetti di piccole dimensioni passa attraverso l’apparato digerente senza causare problemi, ma se un corpo estraneo non riesce a superare le aree più strette del tratto gastrointestinale, possono verificarsi gravi complicanze. Particolare attenzione deve essere prestata a oggetti come le batterie a disco, che possono causare seri danni o anche la morte.