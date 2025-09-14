Ingegnosi e Rischi: L’Europa nella Corsa allo Spazio

La puntata di stasera di Presa Diretta su Rai 3, che andrà in onda alle 20:30, si propone come uno dei momenti più attesi della stagione. Condotta da Riccardo Iacona e il suo team, l’inchiesta si concentra sulle nuove sfide della conquista dello spazio, evidenziando come questo tema sia diventato cruciale nella geopolitica attuale.

L’inchiesta dal titolo “I padroni dello spazio” mette in risalto la figura di Elon Musk, che ha trasformato il settore spaziale grazie ai suoi razzi riutilizzabili. Questa innovazione ha ridotto significativamente i costi di lancio e ha incrementato il numero di satelliti in orbita. I razzi Falcon di SpaceX sono ora fondamentali per gli Stati Uniti e altre potenze globali, inclusa l’Europa, che rischia di compromettere la propria autonomia nello spazio. Roberto Battiston, esperto in materia spaziale, sottolinea quanto sia epocale questo cambiamento, mettendo in discussione la centralità tecnologica del continente europeo.

La serata affronterà temi complessi come la militarizzazione delle orbite e la crescente minaccia dei detriti spaziali, che mettono a rischio le missioni future. Si discuterà anche delle sfide che l’Italia e l’Europa devono affrontare per recuperare terreno rispetto alle nazioni più avanzate. Non mancheranno interventi in diretta e testimonianze di esperti del settore, pronti a esplorare le nuove frontiere della tecnologia spaziale.

L’appuntamento con Presa Diretta si rivela quindi un’importante occasione per capire come le decisioni odierne nello spazio influenzeranno la vita sulla Terra di domani, portando alla luce il ruolo della conoscenza e della responsabilità collettiva in un mondo interconnesso.