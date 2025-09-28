Ingegnere Ufficio Tecnico

CETA SPA, specializzata nella produzione e fornitura di ponteggi, tribune per eventi e carpenteria metallica, cerca per la sua filiale di Roma:
Ingegnere Civile / Strutturista
Ruolo: Referente tecnico per la gestione di attività progettuali e cantieristica.
Requisiti preferenziali:
- Iscrizione all’albo degli ingegneri sezione A
- Esperienza come RSPP/ASPP in sicurezza cantieri edili
- Esperienza nella progettazione e direzione di cantieri di opere provvisionali
- Conoscenza fluente di AutoCAD e Office
- Capacità di coordinamento e contatto relazionale con risorse interne ed esterne
Offriamo:
- Inserimento diretto a tempo indeterminato
- Luogo di lavoro: Roma
L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi, nel rispetto delle normative vigenti.
Se sei interessato, invia il tuo CV!
