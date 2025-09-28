20.3 C
Ingegnere Ufficio Tecnico

CETA SPA, specializzata nella produzione e fornitura di ponteggi, tribune per eventi e carpenteria metallica, cerca per la sua filiale di Roma:

Ingegnere Civile / Strutturista
Ruolo: Referente tecnico per la gestione di attività progettuali e cantieristica.

Requisiti preferenziali:

  • Iscrizione all’albo degli ingegneri sezione A
  • Esperienza come RSPP/ASPP in sicurezza cantieri edili
  • Esperienza nella progettazione e direzione di cantieri di opere provvisionali
  • Conoscenza fluente di AutoCAD e Office
  • Capacità di coordinamento e contatto relazionale con risorse interne ed esterne

Offriamo:

  • Inserimento diretto a tempo indeterminato
  • Luogo di lavoro: Roma

L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi, nel rispetto delle normative vigenti.

Se sei interessato, invia il tuo CV!


