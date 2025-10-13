23.2 C
Ingegnere Strutturista Junior a Milano: Cresci nella tua carriera!

Titolo lavoro: INGEGNERE STRUTTURISTA JUNIOR

Azienda: e-work

Descrizione lavoro:
L’azienda cerca un ingegnere strutturista junior da inserire nel proprio team, con responsabilità nella progettazione e analisi di strutture in ambito civile e industriale. È richiesta una laurea in ingegneria civile o equivalente, competenze in software di progettazione strutturale e una buona conoscenza della normativa vigente. Tra i vantaggi offerti ci sono un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di formazione continua e possibilità di crescita professionale. Essenziale è la predisposizione al lavoro in gruppo e la disponibilità a trasferte occasionali.

Località: Roma

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:58:37 GMT

