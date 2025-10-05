Ingegnere Project Manager a Milano – Opportunità di crescita professionale

“Diventa il Nostro Prossimo Ingegnere Project Manager!”
Azienda: Job Italia
Località: Cartigliano, Vicenza
Data di pubblicazione: Tue, 30 Sep 2025 06:57:33 GMT
Descrizione del lavoro:
La figura ricercata si unisce al team di project management, contribuendo alla gestione di progetti specifici per diversi clienti e prodotti. Le responsabilità principali includono la pianificazione, il monitoraggio del progresso e la comunicazione con le parti interessate. Sono richieste competenze in gestione di progetti, problem solving e capacità di lavorare in team. Tra i vantaggi offerti vi sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro collaborativo.
