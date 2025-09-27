Ingegnere Progettista – Componenti e Sistemi Trasmissione

Quest Global è un leader globale nelle soluzioni ingegneristiche diversificate e un partner affidabile a lungo termine per molte aziende nei settori dei Trasporti, Aerospaziale e Difesa, Motori Aeronautici, Industriale e Hi-Tech, Dispositivi Medicali, Oil & Gas e Energia.

PLASMA IL FUTURO CON NOI!

Offriamo un ambiente motivante con progetti stimolanti e siamo felici di accoglierti nel nostro team come:

DESIGN ENGINEER – COMPONENTI E SISTEMI GEARBOX – DOMINIO AVIAZIONE

Luogo di lavoro: Area di Torino

Cerchiamo un Design Engineer con esperienza, esperto in componenti Gearbox.

Responsabilità:

Gestione delle segnalazioni di qualità per componenti GBX.

Supporto proattivo nelle attività di design legate a indagini produttive.

Supporto nella progettazione dei componenti per obiettivi di prestazioni, produttibilità e costi.

Collaborazione con altri dipartimenti per raggiungere obiettivi di produttibilità.

Emissione di documentazione tecnica (modelli, disegni, rapporti, specifiche).

Supporto all’Ingegnere di Sistema nelle attività di indagine per identificare le cause e risolvere i problemi in campo.

Requisiti:

Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica/Aeronautica.

Utilizzo di strumenti di design: CAD (es. Unigraphics NX) e FEM/CAE (es. Ansys, software interni).

Buona conoscenza dei materiali metallici, sia dal punto di vista strutturale che produttivo.

Buona comprensione dei concetti fondamentali di design meccanico.

Conoscenza dei processi di lavorazione convenzionali.

Disponibilità ad interagire direttamente con clienti interni ed esterni.

Fluenza in inglese e italiano scritto e parlato.

Forti abilità di comunicazione orale e scritta.

Nota: A causa della natura del lavoro, i candidati devono essere cittadini dell’UE.

Unisciti a noi e contribuisci a plasmare il futuro!