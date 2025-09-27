Ingegnere Progettista – Componenti e Sistemi Trasmissione

Quest Global è un leader globale nelle soluzioni ingegneristiche diversificate e un partner affidabile a lungo termine per molte aziende nei settori dei Trasporti, Aerospaziale e Difesa, Motori Aeronautici, Industriale e Hi-Tech, Dispositivi Medicali, Oil & Gas e Energia.
PLASMA IL FUTURO CON NOI!
Offriamo un ambiente motivante con progetti stimolanti e siamo felici di accoglierti nel nostro team come:
DESIGN ENGINEER – COMPONENTI E SISTEMI GEARBOX – DOMINIO AVIAZIONE
Luogo di lavoro: Area di Torino
Cerchiamo un Design Engineer con esperienza, esperto in componenti Gearbox.
Responsabilità:
- Gestione delle segnalazioni di qualità per componenti GBX.
- Supporto proattivo nelle attività di design legate a indagini produttive.
- Supporto nella progettazione dei componenti per obiettivi di prestazioni, produttibilità e costi.
- Collaborazione con altri dipartimenti per raggiungere obiettivi di produttibilità.
- Emissione di documentazione tecnica (modelli, disegni, rapporti, specifiche).
- Supporto all’Ingegnere di Sistema nelle attività di indagine per identificare le cause e risolvere i problemi in campo.
Requisiti:
- Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica/Aeronautica.
- Utilizzo di strumenti di design: CAD (es. Unigraphics NX) e FEM/CAE (es. Ansys, software interni).
- Buona conoscenza dei materiali metallici, sia dal punto di vista strutturale che produttivo.
- Buona comprensione dei concetti fondamentali di design meccanico.
- Conoscenza dei processi di lavorazione convenzionali.
- Disponibilità ad interagire direttamente con clienti interni ed esterni.
- Fluenza in inglese e italiano scritto e parlato.
- Forti abilità di comunicazione orale e scritta.
Nota: A causa della natura del lavoro, i candidati devono essere cittadini dell’UE.
Unisciti a noi e contribuisci a plasmare il futuro!
