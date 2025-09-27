Ingegnere Progettista – Componenti e Sistemi Trasmissione

19.4 C
Quest Global è un leader globale nelle soluzioni ingegneristiche diversificate e un partner affidabile a lungo termine per molte aziende nei settori dei Trasporti, Aerospaziale e Difesa, Motori Aeronautici, Industriale e Hi-Tech, Dispositivi Medicali, Oil & Gas e Energia.

PLASMA IL FUTURO CON NOI!

Offriamo un ambiente motivante con progetti stimolanti e siamo felici di accoglierti nel nostro team come:

DESIGN ENGINEER – COMPONENTI E SISTEMI GEARBOX – DOMINIO AVIAZIONE
Luogo di lavoro: Area di Torino

Cerchiamo un Design Engineer con esperienza, esperto in componenti Gearbox.

Responsabilità:

  • Gestione delle segnalazioni di qualità per componenti GBX.
  • Supporto proattivo nelle attività di design legate a indagini produttive.
  • Supporto nella progettazione dei componenti per obiettivi di prestazioni, produttibilità e costi.
  • Collaborazione con altri dipartimenti per raggiungere obiettivi di produttibilità.
  • Emissione di documentazione tecnica (modelli, disegni, rapporti, specifiche).
  • Supporto all’Ingegnere di Sistema nelle attività di indagine per identificare le cause e risolvere i problemi in campo.

Requisiti:

  • Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica/Aeronautica.
  • Utilizzo di strumenti di design: CAD (es. Unigraphics NX) e FEM/CAE (es. Ansys, software interni).
  • Buona conoscenza dei materiali metallici, sia dal punto di vista strutturale che produttivo.
  • Buona comprensione dei concetti fondamentali di design meccanico.
  • Conoscenza dei processi di lavorazione convenzionali.
  • Disponibilità ad interagire direttamente con clienti interni ed esterni.
  • Fluenza in inglese e italiano scritto e parlato.
  • Forti abilità di comunicazione orale e scritta.

Nota: A causa della natura del lavoro, i candidati devono essere cittadini dell’UE.

Unisciti a noi e contribuisci a plasmare il futuro!


