Ingegnere Informatico Flessibile

Lavorando come Corriere per Just Eat, sei fondamentale per la nostra attività. Il nostro team è variegato, ma condividiamo tutti la passione per l’arancione.

Siamo a Firenze e cerchiamo Corrieri per consegnare cibo dai nostri ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.

Requisiti:

  • Avere 18 anni o più
  • Avere un amore per la vita all’aperto
  • Possedere uno scooter o un’auto
  • Avere una patente valida per veicoli a motore (se necessario)
  • Avere uno smartphone con piano dati

Offriamo contratti di 10/15/20 ore settimanali, con programmazione inviata con una settimana di anticipo.

La nostra offerta include:

  • Essere parte della principale azienda di consegna di cibo al mondo
  • Supporto continuo da un team locale
  • Opportunità di socializzare con nuove persone
  • Attrezzatura fornita da noi
  • Assicurazione completa
  • Congedo di maternità e paternità

Salario e bonus:

  • Salario fisso orario, guadagni anche in attesa di ordini
  • Bonus per consegna
  • Mance interamente tue

Pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!


