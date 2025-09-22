Ingegnere Informatico Flessibile

Siamo a Firenze e cerchiamo Corrieri per consegnare cibo dai nostri ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.
Requisiti:
- Avere 18 anni o più
- Avere un amore per la vita all’aperto
- Possedere uno scooter o un’auto
- Avere una patente valida per veicoli a motore (se necessario)
- Avere uno smartphone con piano dati
Offriamo contratti di 10/15/20 ore settimanali, con programmazione inviata con una settimana di anticipo.
La nostra offerta include:
- Essere parte della principale azienda di consegna di cibo al mondo
- Supporto continuo da un team locale
- Opportunità di socializzare con nuove persone
- Attrezzatura fornita da noi
- Assicurazione completa
- Congedo di maternità e paternità
Salario e bonus:
- Salario fisso orario, guadagni anche in attesa di ordini
- Bonus per consegna
- Mance interamente tue
Pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!
