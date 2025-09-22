Ingegnere Informatico Flessibile

Lavorando come Corriere per Just Eat, sei fondamentale per la nostra attività. Il nostro team è variegato, ma condividiamo tutti la passione per l’arancione.

Siamo a Firenze e cerchiamo Corrieri per consegnare cibo dai nostri ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.

Requisiti:

Avere 18 anni o più

Avere un amore per la vita all’aperto

Possedere uno scooter o un’auto

Avere una patente valida per veicoli a motore (se necessario)

Avere uno smartphone con piano dati

Offriamo contratti di 10/15/20 ore settimanali, con programmazione inviata con una settimana di anticipo.

La nostra offerta include:

Essere parte della principale azienda di consegna di cibo al mondo

Supporto continuo da un team locale

Opportunità di socializzare con nuove persone

Attrezzatura fornita da noi

Assicurazione completa

Congedo di maternità e paternità

Salario e bonus:

Salario fisso orario, guadagni anche in attesa di ordini

Bonus per consegna

Mance interamente tue

Pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!