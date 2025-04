Ingegnere Elettrico – Soluzioni per Energie Rinnovabili a Milano

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Ingegnere Elettrico – Impianti per Energie Rinnovabili (Milano)



Azienda: Page Personnel



Descrizione del lavoro: L’Ingegnere Elettrico si occuperà della progettazione, dello sviluppo e della realizzazione di impianti elettrici basati su fonti energetiche rinnovabili, quali fotovoltaico, eolico e biomasse. Collaborerai con team multidisciplinari per garantire il rispetto dei requisiti tecnici e normativi, contribuendo alla realizzazione di progetti innovativi e sostenibili.In particolare si occuperà di:

Progettazione e dimensionamento di impianti elettrici per impianti di energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico, biomasse).

Eseguire calcoli e simulazioni tecniche per garantire l’efficienza e l’affidabilità degli impianti.

Collaborare con team di ingegneri civili e meccanici per l’integrazione dei sistemi.

Preparare la documentazione tecnica e le specifiche di progetto.

Supervisionare l’installazione e la messa in servizio degli impianti.

Garantire che i progetti siano conformi alle normative locali e internazionali in materia di sicurezza e ambiente.

Società leader nel settore della consulenza per la transizione ecologica.Si ricerca un Ingegnere ElettricoIl candidato ideale per ricoprire il ruolo, dove essere in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in Ingegneria Elettrica.

Minimo 3-5 anni di esperienza nella progettazione di impianti elettrici per le energie rinnovabili.

Conoscenza dei software di progettazione elettrica (ETAP, AutoCAD Electrical, tra gli altri).

Buona conoscenza delle normative tecniche di settore e delle normative per gli impianti di produzione di energia rinnovabile.

Capacità di lavorare in team e gestire progetti complessi.

Conoscenza dell’inglese e dell’italiano (preferibile).

Il nostro cliente, è una società leader nel settore della consulenza e dei servizi di ingegneria orientati alla transizione ecologica, quella energetica ed in generale a progetti green ed innovativi per la riduzione delle emissioni in atmosfere. Composta da professionisti attivi nel settore da 40 anni, svolge attività di progettazione, sviluppo, EPC management ed advisory a favore dei vari stakeholders, come sviluppatori, finanziatori e soggetti industriali.Ambiente di lavoro internazionale, dinamico e stimolante.



Luogo: Provincia di Milano