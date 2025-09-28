Ingegnere di Validazione Hardware

Teoresi S.p.A., con oltre 35 anni di storia e 8 società presenti in Italia, Stati Uniti, Germania e Svizzera, conta più di 1200 risorse e ha realizzato 4 acquisizioni nell’ultimo anno. Cerchiamo un/una:

HARDWARE VALIDATION ENGINEER

Requisiti:

Almeno 1 anno di esperienza in: Definizione dei requisiti di integrazione Validazione dei sottosistemi hardware Definizione del concetto di integrazione Sviluppo dei requisiti

Conoscenza delle norme del settore Aerospazio/Aeronautico

Forte conoscenza di DOORS

Buona conoscenza della lingua inglese

Competenze personali:

Attitudine al lavoro in team

Doti relazionali

Capacità di problem solving

Sede di lavoro: Roma, Lazio

Offriamo:

Contratto full time, a tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico

Modalità di lavoro flessibile

Ticket Restaurant del valore di €8

Assicurazione sanitaria e welfare previsti dal CCNL

Teoresi è un gruppo internazionale che promuove innovazione e sostenibilità ambientale. Collaboriamo con aziende leader e offriamo soluzioni “chiavi in mano”. Valorizziamo la diversità e l’inclusione, accogliendo candidati di ogni provenienza.

Se sei interessato, contatta il nostro team HR per discutere la tua candidatura!