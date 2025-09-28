Ingegnere di Validazione Hardware

Teoresi S.p.A., con oltre 35 anni di storia e 8 società presenti in Italia, Stati Uniti, Germania e Svizzera, conta più di 1200 risorse e ha realizzato 4 acquisizioni nell’ultimo anno. Cerchiamo un/una:
HARDWARE VALIDATION ENGINEER
Requisiti:
- Almeno 1 anno di esperienza in:
- Definizione dei requisiti di integrazione
- Validazione dei sottosistemi hardware
- Definizione del concetto di integrazione
- Sviluppo dei requisiti
- Conoscenza delle norme del settore Aerospazio/Aeronautico
- Forte conoscenza di DOORS
- Buona conoscenza della lingua inglese
Competenze personali:
- Attitudine al lavoro in team
- Doti relazionali
- Capacità di problem solving
Sede di lavoro: Roma, Lazio
Offriamo:
- Contratto full time, a tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico
- Modalità di lavoro flessibile
- Ticket Restaurant del valore di €8
- Assicurazione sanitaria e welfare previsti dal CCNL
Teoresi è un gruppo internazionale che promuove innovazione e sostenibilità ambientale. Collaboriamo con aziende leader e offriamo soluzioni “chiavi in mano”. Valorizziamo la diversità e l’inclusione, accogliendo candidati di ogni provenienza.
Se sei interessato, contatta il nostro team HR per discutere la tua candidatura!
