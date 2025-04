Ingegnere di Test Microonde _ Contratto a Tempo Indeterminato

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Microwave Test Engineer _ Contratto Tempo Indeterminato



Azienda: Manpower



Descrizione del lavoro: DescrizioneManpower, per Player Leader a livello globale in ambito Aerospace e Defence, ricerca:Microwave Test EngineerIl team AIT di Roma sta cercando una persona che assuma il ruolo di progettista e verificatore dei Test dei Sistemi Spaziali e come Ingegnere di Test sulla Piattaforma.Il candidato assumerà un ruolo attivo nello sviluppo e nell’esecuzione dei test, nonché nella progettazione e nell’approvvigionamento delle banche di test. Le responsabilità del candidato includeranno:

Esecuzione di test su sottosistemi e sistemi RF e Microonde.

Analisi, modellazione e simulazione delle funzioni e delle prestazioni delle banche di test del carico utile.

Definizione della validazione, dei metodi e della precisione dei test.

Sviluppo di Software e Procedure per i Test AIT.

Utilizzo e taratura dei principali strumenti software AIT (ECHO, ESCS2, LMO, James, ecc.).

Supervisione delle campagne di test e analisi dei risultati.

Redazione dei report di test e analisi delle tendenze.

Requisiti:

-Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Elettronica o equivalente.

-Conoscenza/Esperienza nei test RF, inclusa la campagna di test EMC.

-Conoscenza degli standard tecnici ESA: ECSS-E-ST-50-05C (RF e modulazione) o ECSS-E-ST-50-02C (Ranging e Doppler)

-Esperienza tecnica nella scrittura e comprensione dei requisiti di test per il carico utile di un satellite.

-Esperienza tecnica negli approvvigionamenti tecnici per unità di carico utile.

-Esperienza tecnica nell’esecuzione di test a livello di carico utile o, in alternativa, a livello di veicolo spaziale.

-Esperienza tecnica sugli elementi EGSE per il carico utile e nello sviluppo di simulatori per il carico utile.

-Conoscenza ed esperienza nell’uso di strumenti di misurazione (Oscilloscopio, Misuratore di Potenza, Analizzatore di Spettro, ecc.).

-Capacità di gestire più compiti contemporaneamente e di lavorare autonomamente.

-Attitudine al lavoro di squadra.

-Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.Cosa offriamo:Si offre contratto a tempo indeterminato in somministrazione, Ccnl metalmeccanico, RAL di circa 33k + ticket da 10€ circa + 2/3 giorni di smartworking a settimana + Programma MyPath (programma di ManpowerGroup dedicato alla crescita professionale e ai benefit dei dipendenti).Sede di lavoro: RomaAziendaPer Player Leader a livello globale in ambito Aerospace e DefenceRequisitiLaurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Elettronica o equivalente.



Luogo: Roma