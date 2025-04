Ingegnere di Supporto alla Gestione Trasversale _ Contratto a Tempo Indeterminato

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Transverse Management Support Engineer _ Contratto Tempo Indeterminato



Azienda: Manpower Roma Engineering



Descrizione del lavoro: Manpower, per Player Leader a livello globale in ambito Aerospace e Defence, ricercaManpower, per Player Leader a livello globale in ambito Aerospace e Defence, ricerca:Transverse Management Support EngineerLa risorsa si occuperà di:

Fornire ai System Engineers e ai Project Managers consulenza sull’ambiente ingegneristico e configurare i workbench per i progetti di sistema;

Formare e guidare gli ingegneri sui processi e i metodi ingegneristici supportati da strumenti;

Gestire incidenti e richieste di servizio sollevate dagli ingegneri di sistema;

Supportare la strategia di migrazione dei dati per i workbench di ingegneria dei sistemi;

Contribuire alla capitalizzazione e al miglioramento continuo delle best practice e delle offerte di servizio sui sistemi;

Condividere i feedback raccolti dagli ingegneri di sistema per partecipare alla definizione delle future soluzioni standard.

Requisiti:– Laurea magistrale in ingegneria (Ingegneria Aeronautica/Spaziale, Informatica o equivalenti);

– Comprensione dei processi, metodi e strumenti dell’ingegneria dei sistemi, che include le seguenti nozioni;

– Nozioni di IVVQ (Integrazione/Verifica/Validazione/Qualificazione), R-A-M-T (Affidabilità/Manutenibilità/Disponibilità/Testabilità) e delle norme e standard associati;

– Competenze nell’utilizzo di workbench per l’ingegneria dei sistemi in un contesto operativo;

– Buone capacità di problem-solving, intraprendenza e organizzazione.Cosa offriamo:Si offre contratto a tempo indeterminato in somministrazione, Ccnl metalmeccanico, RAL di circa 33k + ticket da 10€ circa + 2/3 giorni di smartworking a settimana + Programma MyPath (programma di ManpowerGroup dedicato alla crescita professionale e ai benefit dei dipendenti).Sede di lavoro: RomaLaurea magistrale in ingegneria (Ingegneria Aeronautica/Spaziale, Informatica o equivalenti)



Luogo: Provincia di Roma