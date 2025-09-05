Ingegnere di progetto

21.9 C
Per azienda leader nel settore Engineering & Construction, in forte espansione, siamo alla ricerca di un/a Project Engineer con specializzazione elettrica per progetti fotovoltaici.

Responsabilità:

  • Gestione ed archiviazione della documentazione progettuale ricevuta da Committenza/DL, studio di progettazione esterno e subappaltatori
  • Verifica delle tempistiche di emissione della documentazione progettuale
  • Controllo del rispetto degli standard aziendali e delle specifiche tecniche del Cliente
  • Preparazione dei pacchetti progettuali per l’approvazione
  • Raccolta schede materiali e certificati da inviare per approvazione
  • Condivisione documenti di progetto con i Site Manager
  • Preparazione di sketch per soluzioni a problematiche in cantiere
  • Ispezioni in cantiere per verifica conformità soluzioni e materiali

Requisiti:

  • Laurea in Ingegneria Elettrica/Energetica
  • Almeno 2 anni di esperienza in aziende strutturate o studi di progettazione
  • Buona conoscenza della lingua inglese
  • Conoscenza di norme e regolamenti specifici di settore
  • Competenze in Autocad, Revit, Excel

Luogo di lavoro: Castelletto Ticino (No).

Offriamo contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy.

Se sei interessato, inviaci il tuo CV!


