Ingegnere di progetto

Responsabilità:
- Gestione ed archiviazione della documentazione progettuale ricevuta da Committenza/DL, studio di progettazione esterno e subappaltatori
- Verifica delle tempistiche di emissione della documentazione progettuale
- Controllo del rispetto degli standard aziendali e delle specifiche tecniche del Cliente
- Preparazione dei pacchetti progettuali per l’approvazione
- Raccolta schede materiali e certificati da inviare per approvazione
- Condivisione documenti di progetto con i Site Manager
- Preparazione di sketch per soluzioni a problematiche in cantiere
- Ispezioni in cantiere per verifica conformità soluzioni e materiali
Requisiti:
- Laurea in Ingegneria Elettrica/Energetica
- Almeno 2 anni di esperienza in aziende strutturate o studi di progettazione
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza di norme e regolamenti specifici di settore
- Competenze in Autocad, Revit, Excel
Luogo di lavoro: Castelletto Ticino (No).
Offriamo contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy.
Se sei interessato, inviaci il tuo CV!
