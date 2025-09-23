25.3 C
Lavoro

Ingegnere di Progetto ricercato

EXA MP è un General Contractor di riferimento nel panorama internazionale. Abbiamo un’esperienza consolidata nella costruzione, ristrutturazione e allestimento di:

  • negozi
  • hotel
  • residenze di lusso

Il nostro team multinazionale è guidato da un’etica comune, caratterizzata da:

  • flessibilità
  • resilienza
  • organizzazione
  • attenzione ai dettagli

Il ruolo

Il Project Engineer sviluppa il progetto dal punto di vista tecnico-costruttivo. Le sue responsabilità includono:

  • realizzare disegni per la produzione
  • creare distinte base dei componenti
  • commissionare e approvare materiali
  • interagire con i fornitori
  • supervisionare i disegni esecutivi
  • gestire il flusso di informazioni con clienti e fornitori
  • partecipare a incontri tecnici
  • eseguire sopralluoghi in cantiere
  • sostenere il PM nell’analisi dei costi
  • preparare documentazione tecnica per acquisti

Requisiti ed esperienze

  • Laurea tecnica (Ingegneria, Architettura, Disegno industriale)
  • Diploma di geometra o perito tecnico
  • Preferibile esperienza pregressa nel ruolo e nel settore Contract
  • Ottima padronanza di MS Office (Excel avanzato) e Autocad
  • Conoscenza di BIM (Revit) preferibile
  • Inglese intermedio, francese preferibile

Competenze

  • Spirito analitico
  • Propensione alla negoziazione
  • Buone capacità organizzative
  • Eccellenti rapporti interpersonali
  • Capacità di lavorare in gruppo
  • Disponibilità a trasferte occasionali

Offerta

La retribuzione sarà commisurata all’esperienza e alle competenze del candidato. EXA MP è un datore di lavoro attento a diversità e inclusione, garantendo un ambiente lavorativo privo di discriminazioni.

Se sei interessato a unirti al nostro team, ti invitiamo a candidarti!


