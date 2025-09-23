Ingegnere di Progetto ricercato

EXA MP è un General Contractor di riferimento nel panorama internazionale. Abbiamo un’esperienza consolidata nella costruzione, ristrutturazione e allestimento di:
- negozi
- hotel
- residenze di lusso
Il nostro team multinazionale è guidato da un’etica comune, caratterizzata da:
- flessibilità
- resilienza
- organizzazione
- attenzione ai dettagli
Il ruolo
Il Project Engineer sviluppa il progetto dal punto di vista tecnico-costruttivo. Le sue responsabilità includono:
- realizzare disegni per la produzione
- creare distinte base dei componenti
- commissionare e approvare materiali
- interagire con i fornitori
- supervisionare i disegni esecutivi
- gestire il flusso di informazioni con clienti e fornitori
- partecipare a incontri tecnici
- eseguire sopralluoghi in cantiere
- sostenere il PM nell’analisi dei costi
- preparare documentazione tecnica per acquisti
Requisiti ed esperienze
- Laurea tecnica (Ingegneria, Architettura, Disegno industriale)
- Diploma di geometra o perito tecnico
- Preferibile esperienza pregressa nel ruolo e nel settore Contract
- Ottima padronanza di MS Office (Excel avanzato) e Autocad
- Conoscenza di BIM (Revit) preferibile
- Inglese intermedio, francese preferibile
Competenze
- Spirito analitico
- Propensione alla negoziazione
- Buone capacità organizzative
- Eccellenti rapporti interpersonali
- Capacità di lavorare in gruppo
- Disponibilità a trasferte occasionali
Offerta
La retribuzione sarà commisurata all’esperienza e alle competenze del candidato. EXA MP è un datore di lavoro attento a diversità e inclusione, garantendo un ambiente lavorativo privo di discriminazioni.
Se sei interessato a unirti al nostro team, ti invitiamo a candidarti!
