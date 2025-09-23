Ingegnere di Progetto ricercato

Chi siamo

EXA MP è un General Contractor di riferimento nel panorama internazionale. Abbiamo un’esperienza consolidata nella costruzione, ristrutturazione e allestimento di:

negozi

hotel

residenze di lusso

Il nostro team multinazionale è guidato da un’etica comune, caratterizzata da:

flessibilità

resilienza

organizzazione

attenzione ai dettagli

Il ruolo

Il Project Engineer sviluppa il progetto dal punto di vista tecnico-costruttivo. Le sue responsabilità includono:

realizzare disegni per la produzione

creare distinte base dei componenti

commissionare e approvare materiali

interagire con i fornitori

supervisionare i disegni esecutivi

gestire il flusso di informazioni con clienti e fornitori

partecipare a incontri tecnici

eseguire sopralluoghi in cantiere

sostenere il PM nell’analisi dei costi

preparare documentazione tecnica per acquisti

Requisiti ed esperienze

Laurea tecnica (Ingegneria, Architettura, Disegno industriale)

Diploma di geometra o perito tecnico

Preferibile esperienza pregressa nel ruolo e nel settore Contract

Ottima padronanza di MS Office (Excel avanzato) e Autocad

Conoscenza di BIM (Revit) preferibile

Inglese intermedio, francese preferibile

Competenze

Spirito analitico

Propensione alla negoziazione

Buone capacità organizzative

Eccellenti rapporti interpersonali

Capacità di lavorare in gruppo

Disponibilità a trasferte occasionali

Offerta

La retribuzione sarà commisurata all’esperienza e alle competenze del candidato. EXA MP è un datore di lavoro attento a diversità e inclusione, garantendo un ambiente lavorativo privo di discriminazioni.

Se sei interessato a unirti al nostro team, ti invitiamo a candidarti!