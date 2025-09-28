Ingegnere di Progetto HVAC

Per una società cliente, leader nell’installazione di impianti elettrici, di illuminazione, termoidraulici e a energie rinnovabili, siamo alla ricerca di un/una:
PROJECT ENGINEER – SETTORE HVAC
Responsabilità:
- Supporto ai Project Manager per lo sviluppo dei progetti e redazione di nuovi progetti.
- Collaborazione con l’Ufficio Preventivi, Sicurezza e Acquisti per l’approvvigionamento del materiale.
- Assistenza ai PM nella programmazione dei lavori e delle tempistiche.
- Supporto ai Site Manager e sviluppo di particolari per la realizzazione degli impianti.
- Verifiche tecniche, analisi di progetto e valutazioni economiche delle forniture.
- Pianificazione e gestione dei collaudi impiantistici.
- Redazione della documentazione di chiusura commessa.
Requisiti:
- Diploma di Perito Industriale e/o Laurea in Ingegneria specializzata nel settore termotecnico e/o meccanico.
- Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo.
- Ottima conoscenza di AutoCAD e pacchetto Office.
- Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.
Informazioni aggiuntive:
- Orario di lavoro: Full Time
- Sede di lavoro: Sommacampagna (VR)
- Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza.
Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!
