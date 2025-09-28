Ingegnere di Progetto HVAC

24.3 C
Per una società cliente, leader nell’installazione di impianti elettrici, di illuminazione, termoidraulici e a energie rinnovabili, siamo alla ricerca di un/una:

PROJECT ENGINEER – SETTORE HVAC

Responsabilità:

  • Supporto ai Project Manager per lo sviluppo dei progetti e redazione di nuovi progetti.
  • Collaborazione con l’Ufficio Preventivi, Sicurezza e Acquisti per l’approvvigionamento del materiale.
  • Assistenza ai PM nella programmazione dei lavori e delle tempistiche.
  • Supporto ai Site Manager e sviluppo di particolari per la realizzazione degli impianti.
  • Verifiche tecniche, analisi di progetto e valutazioni economiche delle forniture.
  • Pianificazione e gestione dei collaudi impiantistici.
  • Redazione della documentazione di chiusura commessa.

Requisiti:

  • Diploma di Perito Industriale e/o Laurea in Ingegneria specializzata nel settore termotecnico e/o meccanico.
  • Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo.
  • Ottima conoscenza di AutoCAD e pacchetto Office.
  • Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

Informazioni aggiuntive:

  • Orario di lavoro: Full Time
  • Sede di lavoro: Sommacampagna (VR)
  • Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza.

Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!


