Posizione: Ingegnere di Produzione – Settore Manifatturiero

Sede: Nord Sardegna

Descrizione del Ruolo:

Un’importante azienda del settore manifatturiero è alla ricerca di un Ingegnere di Produzione da inserire a tempo indeterminato nel proprio team. La figura scelta avrà l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo, con la responsabilità di ottimizzare e migliorare i processi produttivi.

Responsabilità principali:

Analisi e miglioramento dei processi produttivi per aumentare l’efficienza.

Collaborazione con i diversi reparti per garantire l’aderenza agli standard qualitativi.

Implementazione di nuove tecnologie e metodologie produttive.

Requisiti:

Laurea in Ingegneria (preferibilmente meccanica, gestionale o affine).

Esperienza pregressa nel settore manifatturiero.

Competenze nella gestione del tempo e dei progetti.

Attitudine al problem solving e capacità di lavorare in team.

Vantaggi del Ruolo:

Contratto a tempo indeterminato.

Ambiente di lavoro stimolante e innovativo.

Opportunità di crescita professionale nel settore manifatturiero.

Unisciti a un team dedicato alla qualità e all’innovazione, dove le tue competenze possono fare la differenza nel miglioramento dei processi produttivi.