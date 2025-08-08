32.4 C
Posizione: Ingegnere di Produzione – Settore Manifatturiero

Sede: Nord Sardegna

Descrizione del Ruolo:

Un’importante azienda del settore manifatturiero è alla ricerca di un Ingegnere di Produzione da inserire a tempo indeterminato nel proprio team. La figura scelta avrà l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo, con la responsabilità di ottimizzare e migliorare i processi produttivi.

Responsabilità principali:

  • Analisi e miglioramento dei processi produttivi per aumentare l’efficienza.
  • Collaborazione con i diversi reparti per garantire l’aderenza agli standard qualitativi.
  • Implementazione di nuove tecnologie e metodologie produttive.

Requisiti:

  • Laurea in Ingegneria (preferibilmente meccanica, gestionale o affine).
  • Esperienza pregressa nel settore manifatturiero.
  • Competenze nella gestione del tempo e dei progetti.
  • Attitudine al problem solving e capacità di lavorare in team.

Vantaggi del Ruolo:

  • Contratto a tempo indeterminato.
  • Ambiente di lavoro stimolante e innovativo.
  • Opportunità di crescita professionale nel settore manifatturiero.

Unisciti a un team dedicato alla qualità e all’innovazione, dove le tue competenze possono fare la differenza nel miglioramento dei processi produttivi.

