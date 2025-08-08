Posizione: Ingegnere di Produzione – Settore Manifatturiero
Sede: Nord Sardegna
Descrizione del Ruolo:
Un’importante azienda del settore manifatturiero è alla ricerca di un Ingegnere di Produzione da inserire a tempo indeterminato nel proprio team. La figura scelta avrà l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo, con la responsabilità di ottimizzare e migliorare i processi produttivi.
Responsabilità principali:
- Analisi e miglioramento dei processi produttivi per aumentare l’efficienza.
- Collaborazione con i diversi reparti per garantire l’aderenza agli standard qualitativi.
- Implementazione di nuove tecnologie e metodologie produttive.
Requisiti:
- Laurea in Ingegneria (preferibilmente meccanica, gestionale o affine).
- Esperienza pregressa nel settore manifatturiero.
- Competenze nella gestione del tempo e dei progetti.
- Attitudine al problem solving e capacità di lavorare in team.
Vantaggi del Ruolo:
- Contratto a tempo indeterminato.
- Ambiente di lavoro stimolante e innovativo.
- Opportunità di crescita professionale nel settore manifatturiero.
Unisciti a un team dedicato alla qualità e all’innovazione, dove le tue competenze possono fare la differenza nel miglioramento dei processi produttivi.