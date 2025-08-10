Ingegnere di produzione – Milano

Cerchiamo un Ingegnere di Produzione per un’azienda dinamica nel settore manifatturiero, situata nel nord Sardegna. La figura selezionata sarà assunta con contratto a tempo indeterminato e avrà l’opportunità di contribuire al miglioramento dei processi produttivi.
Requisiti principali: laurea in Ingegneria, esperienza pregressa in contesti produttivi, competenze in analisi dei processi e ottimizzazione della produzione.
Vantaggi: ambiente di lavoro stimolante, possibilità di crescita professionale, stabilità lavorativa e inserimento in un team collaborativo.
