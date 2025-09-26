Ingegnere di Attrezzature Rotanti

Per un’assunzione diretta presso un nostro cliente nel settore dell’oil and gas, si ricerca:

ROTATING EQUIPMENT ENGINEER

Principali responsabilità:

Redazione di documenti di ingegneria per progetti EPC: data sheet, Material Requisition, Project Technical Specifications (se richiesto).

Follow up con il fornitore dopo il collocamento PO, condividendo e raccogliendo commenti dai vari reparti.

Interfacciamento con fornitori di attrezzature rotanti per aspetti tecnici durante tutte le fasi di progetto.

Allineamento tecnico con offerenti per attrezzature rotanti e implementazione del TBE come documento comparativo finale.

Requisiti:

Laurea triennale o magistrale in Ingegneria meccanica.

Minimo 4 anni di esperienza nel ruolo in società di ingegneria nei settori power, oil and gas, chimico o petrolchimico.

Esperienza nella progettazione di rotating equipment come turbine, compressori, ecc.

Ottima conoscenza della lingua inglese.

Disponibilità a trasferte anche all’estero.

Altre informazioni:

Sede di lavoro: Roma – zona Fidene.

Smart working previsto.

Descrizione azienda:

Progeco NeXT è un Gruppo Internazionale attivo dal 1979 nei settori Oil & Gas, Green Energy e Petrolchimico. Opera con filiali in oltre 13 paesi e conta più di 200 dipendenti. I principali clienti includono Enel, Eni, GE, Snam, Saipem, Technip, Ansaldo, Siemens, EDF, Baker Hughes.

Offriamo servizi in:

Multidisciplinary Engineering

Project Management & Field Service

Inspection & Expediting

Training & Progeco NeXT Academy

Technical Recruiting

Operation & Maintenance of Power Industrial Plants

Il nostro obiettivo è supportare i clienti nella transizione energetica, coinvolgendo le migliori risorse.

Invitiamo gli interessati a candidarsi all’offerta, specificando il consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.