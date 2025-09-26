Ingegnere di Attrezzature Rotanti

Per un’assunzione diretta presso un nostro cliente nel settore dell’oil and gas, si ricerca:
ROTATING EQUIPMENT ENGINEER
Principali responsabilità:
- Redazione di documenti di ingegneria per progetti EPC: data sheet, Material Requisition, Project Technical Specifications (se richiesto).
- Follow up con il fornitore dopo il collocamento PO, condividendo e raccogliendo commenti dai vari reparti.
- Interfacciamento con fornitori di attrezzature rotanti per aspetti tecnici durante tutte le fasi di progetto.
- Allineamento tecnico con offerenti per attrezzature rotanti e implementazione del TBE come documento comparativo finale.
Requisiti:
- Laurea triennale o magistrale in Ingegneria meccanica.
- Minimo 4 anni di esperienza nel ruolo in società di ingegneria nei settori power, oil and gas, chimico o petrolchimico.
- Esperienza nella progettazione di rotating equipment come turbine, compressori, ecc.
- Ottima conoscenza della lingua inglese.
- Disponibilità a trasferte anche all’estero.
Altre informazioni:
- Sede di lavoro: Roma – zona Fidene.
- Smart working previsto.
Descrizione azienda:
Progeco NeXT è un Gruppo Internazionale attivo dal 1979 nei settori Oil & Gas, Green Energy e Petrolchimico. Opera con filiali in oltre 13 paesi e conta più di 200 dipendenti. I principali clienti includono Enel, Eni, GE, Snam, Saipem, Technip, Ansaldo, Siemens, EDF, Baker Hughes.
Offriamo servizi in:
- Multidisciplinary Engineering
- Project Management & Field Service
- Inspection & Expediting
- Training & Progeco NeXT Academy
- Technical Recruiting
- Operation & Maintenance of Power Industrial Plants
Il nostro obiettivo è supportare i clienti nella transizione energetica, coinvolgendo le migliori risorse.
Invitiamo gli interessati a candidarsi all’offerta, specificando il consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.
