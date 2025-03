Ingegnere di Apprendimento Automatico

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Machine Learning Engineer



Azienda: Mipu



Descrizione del lavoro: Inspiring MiPU è la software house del gruppo MiPU dove si svolge l’attività di ricerca e sviluppo in ambito Artificial Intelligence, Edge Computing, Data Science e Software Development.La nostra Missione è aiutare le aziende a migliorare la loro efficienza, qualità e sostenibilità, sfruttando le potenzialità dei dati e dell’Intelligenza Artificiale.Desideriamo entrare in contatto con persone curiose e appassionate di Intelligenza Artificiale e Digitalizzazione, per unirsi a noi e portare l’innovazione nelle industrie e nelle nostre città per favorire uno sviluppo sostenibile.Ricerchiamo candidatI per la posizione di Machine Learning Engineer da inserire all’interno del team che si occupa di progettare e implementare la Piattaforma Rebecca.La Piattaforma Rebecca è un software strategico ed insieme operativo realmente efficace che integra in un unico strumento i pilastri della trasformazione digitale per portare l’innovazione nelle industrie e nelle nostre città e favorire uno sviluppo sostenibile.Principali responsabilità

Studio della Piattaforma Rebecca Artificial Intelligence ( Rebecca AI è una Piattaforma low/no-code che semplifica la creazione lo sviluppo, gestione e governance di modelli di AI in produzione )

Co-partecipare alla definizione delle funzionalità e degli strumenti da implementare

Progettare e Implementare le task assegnate in collaborazione con i FE developer.

Realizzare progetti di Data Science.

Progettare e implementare Strategie AI ( Multi-algoritmiche ) per risolvere problemi di entità manifatturiere.

Monitorare e migliorare i sistemi AI in base ai feedback e alle esigenze dei clienti

Effettuare ricerche e aggiornarsi sulle ultime tendenze e tecnologie di AI ( LLM, SLM, AI Agents, … )

L’azienda offrirà Tutoring e Formazione continua su strumenti, tecnologie e concetti.

Laurea Magistrale in discipline scientifiche ( Informatica, Ingegneria, Fisica, Matematica, Statistica, …)

Esperienza, almeno biennale, nella progettazione e sviluppo di applicazioni e progetti di AI

Competenze nella gestione di dati Time Series e Vettoriali

Competenze approfondite sulle principali tecniche di intelligenza artificiale ( Machine Learning, Reinforcement Learning, Pattern Recognition, Anomaly Detection, … )

Conoscenza di Python

Cosa offriamo

Contratto indeterminato, Retribuzione fissa e bonus

Strumenti di lavoro: laptop

Ambiente di lavoro: giovane, dinamico, aperto, collaborativo ed inclusivo

Lavoro per obiettivi

Attenzione al work-life balance

Piani di formazione continua erogati attraverso la Scuola interna (MipU Predictive School)

Possibilità di crescita nell’azienda o in altre realtà del Gruppo

Luogo: Bussero, Milano