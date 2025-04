Ingegnere dell’Automazione

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: AUTOMATION ENGINEER



Azienda: dIAnaHunters



DIANA HUNTERS, una delle prime società specializzate nella Ricerca e Selezione di personale qualificato, in Italia e all'estero, che si avvale dell'Intelligenza Artificiale – IA, abbinata all'esperienza e alla competenza dei propri Head Hunter.Per azienda cliente ricerchiamo un AUTOMATION ENGINEERPer Società che opera nelle Costruzioni Elettromeccaniche / Assistenza post vendita cerchiamo un/una Automation Engineer che, lavorando in Ufficio, linea di produzione e sul sito, operi nella progettazione, gestione e realizzazione di sistemi di acquisizione, elaborazione e controllo.· Diploma/Laurea a indirizzo tecnico (Automazione Industriale / Informatica)· Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo· Inglese Intermediate B2· Disponibilità a viaggiare· Disponibilità nel week end per attività di ServiceLa Risorsa si interfaccerà con i clienti per l'attività tecnica di sviluppo commessa e di service.Sviluppo delle commesse Automazione:-Progettazione e realizzazione di commesse relative a sistemi di supervisione e telecontrollo, automazione industriale e PMS-Sviluppo del software di supervisione e/o automazione e/o di interfaccia-Analisi delle specifiche tecniche di progetto-Supporto alla progettazione dell'architettura-Analisi delle migliori soluzioni-Redazione Distinte materiali-Si interfaccia con i fornitori per le subforniture di attività e materiali-Esecuzione / Supervisione collaudo-Con le altre funzioni, Verifica approntamento dei quadri automazione-Esecuzione attività di messa in servizioSEDEJesi. Lavoro in sede, previste trasferte.INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONEA seconda della Seniority



Luogo: Jesi, Ancona