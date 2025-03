Ingegnere della Sicurezza Informatica

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Cybersecurity Engineer



Azienda: Grafton



Descrizione del lavoro: Per azienda leader nel settore della tecnologia, specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza informatica, Grafton è alla ricerca di un/a Cybersecurity Engineer.La risorsa sarà responsabile della protezione delle infrastrutture informatiche dell’azienda, garantendo la sicurezza dei dati e prevenendo attacchi informatici. La figura lavorerà a stretto contatto con i team IT e di sviluppo per implementare soluzioni di sicurezza efficaci e per monitorare costantemente le vulnerabilità.Responsabilità principali:

Progettare, implementare e gestire soluzioni di sicurezza informatica.

Eseguire analisi di rischio e valutazioni di vulnerabilità.

Monitorare e rispondere a incidenti di sicurezza informatica.

Collaborare con i team di sviluppo per garantire la sicurezza delle applicazioni.

Mantenere la documentazione delle politiche di sicurezza e delle procedure operative.

Formare il personale sulle best practices di sicurezza informatica.

Requisiti:

Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o campo correlato.

Esperienza pregressa in ruoli di cybersecurity o sicurezza delle informazioni.

Conoscenza approfondita delle tecnologie di sicurezza, firewall, IDS/IPS, VPN e crittografia.

Familiarità con normative e standard di sicurezza (es. ISO 27001, GDPR).

Capacità di analisi e problem solving.

Ottime capacità comunicative e di lavoro in team.

Luogo: Milano