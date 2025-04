Ingegnere Dati Senior | Scienziato Dati Senior | Apprendimento Automatico Udine 08/04/2025

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: 08/04/2025 SENIOR DATA ENGINEER | SENIOR DATA SCIENTIST | MACHINE LEARNING Udine



Azienda: Techyon



Descrizione del lavoro: Techyon è l’Head Hunter leader nella ricerca e selezione di professionisti senior e manager nel segmento Information Technology.About the company: per importante Software House che offre soluzioni tecnologiche in ambito Operations & Supply Chain Management e Business Performance Management, i nostri Recruitment Engineer sono alla ricerca di un Senior Data Engineer.Core responsabilities:La figura sarà inserita con la responsabilità di Leader all’interno del team IT IA & Data Analytics e contribuirà alla creazione di modelli IA che poggiano su tecnologie innovative.Job requirementsMust have:

Esperienza di almeno 6/8 anni come Data Engineer o ruolo similare.

Conoscenza di strumenti di ETL, Big Data technologies (Spark, Hadoop) e Cloud Platforms (AWS, GCP, Azure).

Conoscenza strumenti di BI e modellazione dati (es. SAS, Power BI, Tableau).

Ottima conoscenza di linguaggi di programmazione come Python, R, Scala, etc…

Esperienza nella progettazione e gestione di architetture di data warehouse.

Capacità di implementazione di algoritmi di machine learning.

Competenze di processo in ambito manifatturiero/di fabbrica (realtà produttive, MES, logistica e magazzino).

Esperienza pregressa nel mondo gestionali (ERP, come Navision, Business Central, Dynamics 365) e supply chain.

Capacità di gestione dei progetti (project management).

Nice to have:

Laurea in Informatica, Ingegneria, Matematica, Fisica o discipline affini.

Capacità di implementazione di soluzioni IA e IOT.

Esperienza pregressa in attività di data analysis/data science.

Esperienza nell’analisi dei processi aziendali tramite tecniche di process mining.

Esperienza con database relazionali e non relazionali.

Capacità di lavorare in team, problem-solving e attenzione al dettaglio.

Capacità analitiche, pensiero creativo e innovativo.

Spiccate doti comunicative e relazionali.

Other infoLocation: Udine (UD).Further information: Smart working fino a 3 giorni a settimana, disponibilità a trasferte sulla zona di Udine.#LI-VG1



Luogo: Udine