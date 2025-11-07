Ingegnere Civile o Ambientale Junior a Milano – Crescita Professionale Garantita

Titolo lavoro: Ingegnere Civile o Ambientale Junior
Azienda: Gi Group
Descrizione lavoro:
L’azienda cerca un Ingegnere Civile o Ambientale Junior da inserire nel team nel settore del recupero rifiuti, con sede ad Avellino. Le responsabilità principali includono la progettazione, la supervisione di progetti e la valutazione dell’impatto ambientale. I candidati ideali devono possedere una laurea in Ingegneria Civile o Ambientale e avere buone capacità di problem-solving e lavoro di squadra. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro collaborativo.
Località: Provincia di Avellino
Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:47:13 GMT
