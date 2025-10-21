Ingegnere Civile a Milano: Sviluppa Progetti Innovativi

Titolo lavoro: INGEGNERE CIVILE

Azienda: Generazione Vincente

Descrizione lavoro:

L’offerta di lavoro richiede un ingegnere civile responsabile della progettazione, sviluppo, realizzazione e manutenzione di impianti industriali sia in Italia che all’estero. Tra le qualifiche richieste figurano una laurea in ingegneria civile e competenze nella gestione di progetti complessi e nell’uso di software di ingegneria. È fondamentale avere esperienza pratica nel settore e la capacità di lavorare in team internazionali. I vantaggi offerti includono opportunità di formazione continua e crescita professionale, nonché la possibilità di lavorare su progetti innovativi in diversi contesti globali.

Località: Napoli

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:57:02 GMT