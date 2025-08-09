26 C
Ingegnere Biomedico Project Manager – Toscana

Posizione: Ingegnere Biomedico Project Manager – Toscana

La divisione Lifescience del gruppo Adecco è alla ricerca di un/a Ingegnere Biomedico Project Manager per un’azienda leader nel settore della tecnologia medica, con oltre 125 anni di esperienza nell’innovazione tecnologica e soluzioni all’avanguardia per professionisti del settore sanitario.

Responsabilità principali:

  • Gestione e coordinamento di progetti in ambito biomedico, garantendo l’ottimizzazione dei processi.
  • Collaborazione con team multidisciplinari per lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie mediche avanzate.
  • Monitoraggio delle tempistiche e delle risorse dedicate ai progetti, assicurando il rispetto degli standard qualitativi.

Requisiti richiesti:

  • Laurea in Ingegneria Biomedica o affini.
  • Esperienza pregressa nella gestione di progetti all’interno del settore medico-sanitario.
  • Competenze in project management e connessione con i diversi stakeholder.
  • Capacità di problem solving e attitudine al lavoro di squadra.

Vantaggi del ruolo:

  • Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo, contribuendo attivamente a progetti di grande impatto nel settore healthcare.
  • Possibilità di crescita professionale in un’azienda storica e riconosciuta a livello internazionale.
  • Integrazione in un team altamente specializzato, dedicato all’implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate.

Scopri come la tua esperienza in ingegneria biomedica possa fare la differenza in un contesto all’avanguardia!

