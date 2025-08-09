Posizione: Ingegnere Biomedico Project Manager – Toscana
La divisione Lifescience del gruppo Adecco è alla ricerca di un/a Ingegnere Biomedico Project Manager per un’azienda leader nel settore della tecnologia medica, con oltre 125 anni di esperienza nell’innovazione tecnologica e soluzioni all’avanguardia per professionisti del settore sanitario.
Responsabilità principali:
- Gestione e coordinamento di progetti in ambito biomedico, garantendo l’ottimizzazione dei processi.
- Collaborazione con team multidisciplinari per lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie mediche avanzate.
- Monitoraggio delle tempistiche e delle risorse dedicate ai progetti, assicurando il rispetto degli standard qualitativi.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Ingegneria Biomedica o affini.
- Esperienza pregressa nella gestione di progetti all’interno del settore medico-sanitario.
- Competenze in project management e connessione con i diversi stakeholder.
- Capacità di problem solving e attitudine al lavoro di squadra.
Vantaggi del ruolo:
- Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo, contribuendo attivamente a progetti di grande impatto nel settore healthcare.
- Possibilità di crescita professionale in un’azienda storica e riconosciuta a livello internazionale.
- Integrazione in un team altamente specializzato, dedicato all’implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate.
Scopri come la tua esperienza in ingegneria biomedica possa fare la differenza in un contesto all’avanguardia!