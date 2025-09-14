25.9 C
Lavoro

Ingegnere biomedico Junior

AGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica operativo, parte del Gruppo MoOngy. Siamo presenti in 11 paesi con oltre 6.000 dipendenti. Da tre anni abbiamo una sede a Milano e stiamo ampliando il nostro team.

Posizione: Ingegnere Biomedico Junior

Cerchiamo ingegneri biomedici per progetti in ambito clinico-sanitario a Milano. Le risorse lavoreranno a stretto contatto con il cliente, riportando al Project Manager.

Responsabilità:

  • Raccolta dei requisiti del cliente e documentazione
  • Personalizzazione e configurazione delle soluzioni applicative
  • Esecuzione di test funzionali e redazione report sugli esiti
  • Analisi dei dati, estrazione e generazione di report
  • Interazione con team di Product specialist per monitoraggio degli sviluppi
  • Erogazione di formazione sui prodotti e materiale formativo
  • Supporto on-site al cliente e assistenza di secondo livello

Requisiti:

  • Laurea in Ingegneria Biomedica/Biongegneria
  • Preferibile conoscenza dei processi socio-sanitari
  • Disponibilità a trasferte in Lombardia
  • Orientamento al problem solving
  • Ottime capacità relazionali e di teamwork
  • Capacità di pianificazione e organizzazione

AGAP2 è un datore di lavoro che promuove le pari opportunità. Valorizziamo la diversità e ci impegniamo per un ambiente di lavoro inclusivo.

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


