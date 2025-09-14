AGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica operativo, parte del Gruppo MoOngy. Siamo presenti in 11 paesi con oltre 6.000 dipendenti. Da tre anni abbiamo una sede a Milano e stiamo ampliando il nostro team.
Posizione: Ingegnere Biomedico Junior
Cerchiamo ingegneri biomedici per progetti in ambito clinico-sanitario a Milano. Le risorse lavoreranno a stretto contatto con il cliente, riportando al Project Manager.
Responsabilità:
- Raccolta dei requisiti del cliente e documentazione
- Personalizzazione e configurazione delle soluzioni applicative
- Esecuzione di test funzionali e redazione report sugli esiti
- Analisi dei dati, estrazione e generazione di report
- Interazione con team di Product specialist per monitoraggio degli sviluppi
- Erogazione di formazione sui prodotti e materiale formativo
- Supporto on-site al cliente e assistenza di secondo livello
Requisiti:
- Laurea in Ingegneria Biomedica/Biongegneria
- Preferibile conoscenza dei processi socio-sanitari
- Disponibilità a trasferte in Lombardia
- Orientamento al problem solving
- Ottime capacità relazionali e di teamwork
- Capacità di pianificazione e organizzazione
AGAP2 è un datore di lavoro che promuove le pari opportunità. Valorizziamo la diversità e ci impegniamo per un ambiente di lavoro inclusivo.
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
