AGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica operativo, parte del Gruppo MoOngy. Siamo presenti in 11 paesi con oltre 6.000 dipendenti. Da tre anni abbiamo una sede a Milano e stiamo ampliando il nostro team.

Posizione: Ingegnere Biomedico Junior

Cerchiamo ingegneri biomedici per progetti in ambito clinico-sanitario a Milano. Le risorse lavoreranno a stretto contatto con il cliente, riportando al Project Manager.

Responsabilità:

Raccolta dei requisiti del cliente e documentazione

Personalizzazione e configurazione delle soluzioni applicative

Esecuzione di test funzionali e redazione report sugli esiti

Analisi dei dati, estrazione e generazione di report

Interazione con team di Product specialist per monitoraggio degli sviluppi

Erogazione di formazione sui prodotti e materiale formativo

Supporto on-site al cliente e assistenza di secondo livello

Requisiti:

Laurea in Ingegneria Biomedica/Biongegneria

Preferibile conoscenza dei processi socio-sanitari

Disponibilità a trasferte in Lombardia

Orientamento al problem solving

Ottime capacità relazionali e di teamwork

Capacità di pianificazione e organizzazione

AGAP2 è un datore di lavoro che promuove le pari opportunità. Valorizziamo la diversità e ci impegniamo per un ambiente di lavoro inclusivo.

