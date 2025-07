Infrazione UE all’Italia su agevolazioni fiscali pensionati esteri

La Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione contro l’Italia riguardo alle agevolazioni fiscali per i pensionati residenti all’estero, relative all’imposta municipale IMU e alla tassa sui rifiuti Tari. Queste agevolazioni attualmente permettono agli aventi diritto, proprietari di immobili in Italia, di beneficiare di sconti significativi su tali imposte.

Secondo il deputato del Partito Democratico, Fabio Porta, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora sostenendo che le normative italiane violano il diritto comunitario. Quest’ultimo afferma che potrebbero accedere agli sconti fiscali anche i pensionati non residenti nel paese che eroga la pensione, contrariamente a quanto sancito dalla legge italiana.

La Commissione ha evidenziato che la legge corrente limita tali benefici ai pensionati che risiedono nel Paese estero in cui è corrisposto il pro-rata, escludendo dagli sconti anche coloro che sono stati dipendenti di organizzazioni internazionali. Porta ha chiarito che, secondo l’interpretazione della legislazione italiana, qualsiasi pensionato residente all’estero dovrebbe poter accedere alle agevolazioni, senza vincoli specifici rispetto allo Stato che eroga la pensione.

L’Italia ha due mesi per rispondere alle obiezioni europee. In caso di risposta insoddisfacente, la Commissione potrebbe emettere un parere motivato e deferire il Paese alla Corte europea di giustizia. Porta ha indicato che l’errata interpretazione della normativa da parte della Commissione e del Dipartimento delle Finanze potrebbe generare disagi a molti pensionati.

Ad ogni modo, l’obiettivo legislativo riguardava principalmente i pensionati italiani storici emigrati, e non coloro che si sono trasferiti per lavorare per organizzazioni internazionali. Porta ha sottolineato l’impegno del suo partito per migliorare la normativa in questione.