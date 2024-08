Infrastrutture, FS: Viaggio nel cantiere della Galleria del Massico

– Fino al 23 agosto nella Galleria del Massico sulla linea ferroviaria Napoli-Roma via Formia, oltre 5 chilometri di lunghezza e anno di inaugurazione 1927, non passeranno treni ma è operativo uno dei 1400 cantieri ferroviari di RFI attualmente attivi sui binari. Un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, di potenziamento tecnologico delle infrastrutture e di realizzazione di nuove linee dal valore – spiega FS News, il portale di informazione del Gruppo FS – di 9 miliardi di euro di investimenti a livello nazionale nel 2024.

I lavori prevedono il consolidamento e l’impermeabilizzazione della volta, così da proteggerla contro l’infiltrazione di acqua. Un compito non da poco: saranno effettuate delle forature e poi immesse delle resine di silicone per rendere ermetici i fori. “Stiamo impermeabilizzando anche dei viadotti – spiega Fabio Rapuano, direttore infrastrutture Campania di RFI – sono attività complesse perché bisogna rimuovere binario e massicciata, impermeabilizzare e poi rimettere l’infrastruttura ferroviaria”.

Al lavoro in questo cantiere ci sono 30 persone tra tecnici di RFI e delle altre ditte appaltate per l’intera fase dei lavori, con un investimento complessivo di circa 60 milioni. Gli inteventi riguardano infatti non solo la Galleria ma anche i lavori propedeutici all’installazione dell’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione sulla tratta Villa Literno – Formia. L’ACC-M – si legge su FS News – rappresenta una tecnologia avanzata nel settore della circolazione ferroviaria che garantisce maggiore regolarità e puntualità. Una vera e propria “cabina di regia” che rende più affidabile ed efficiente l’infrastruttura. “Alla fine dei lavori avremo una linea molto più moderna ed efficiente – spiega Rapuano – che consentirà di avere una regolarità maggiore per tutti i nostri passeggeri”.

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria è sospesa dal 3 al 23 agosto tra le stazioni di Villa Literno e Minturno e dal 19 al 20 agosto anche tra le stazioni di Villa Literno e Formia. Le interruzioni interessano i treni Intercity e del Regionale di Trenitalia, dove è stato predisposto un servizio con bus dalla stazione di Villa Literno e Minturno.