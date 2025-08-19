23.3 C
Da StraNotizie
Infradito in città: il trend estivo che sorprende tutti

Le infradito stanno tornando in auge, riconfermandosi come un trend importante per l’estate. La moda spesso rompe le convenzioni, e le ciabattine basse, realizzate in pelle e gomma, ne sono un chiaro esempio. Non sono più limitate a spiagge e piscine, ma vengono indossate anche in città e hanno guadagnato terreno sui red carpet e durante eventi ufficiali, come dimostrato dalle ultime premiere cinematografiche. Questo nuovo approccio ha riacceso il dibattito sui social riguardo a dove sia più appropriato sfoggiarle.

