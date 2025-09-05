23.6 C
Sport

Infortunio Rrahmani: Napoli preoccupato per il difensore

Rrahmani, difensore del Napoli, ha subito un infortunio alla coscia destra durante la partita Svizzera-Kosovo. Il giocatore ha lasciato il campo intorno al sessantesimo minuto, visibilmente toccandosi la gamba destra, il che fa supporre un problema muscolare.

Attualmente, non si conosce l’entità precisa dell’infortunio, ma la situazione è da monitorare attentamente. Rrahmani è diventato un elemento fondamentale nella difesa della squadra allenata da Conte, e la sua assenza potrebbe avere ripercussioni significative.

In un contesto più ampio, il Napoli si colloca al diciottesimo posto in Europa per valore, confermando così la sua importanza nel panorama calcistico continentale.

