Infortunio Rrahmani: il Kosovo perde e preoccupa il Napoli

Infortunio Rrahmani: il Kosovo perde e preoccupa il Napoli

Rrahmani ha subito un infortunio durante la partita tra il Kosovo e la Svizzera. Il difensore del Napoli è stato costretto a lasciare il campo a metà del secondo tempo a causa di un problema alla coscia destra. Per chiarire l’entità dell’infortunio, nei prossimi giorni sarà effettuata una risonanza.

Il Kosovo ha perso 4-0 a Basilea contro la Svizzera nella prima partita del gruppo B di qualificazione al Mondiale. Oltre alla sconfitta, il Kosovo ha dovuto rinunciare al suo capitano al 63esimo minuto. Rrahmani si è infortunato nel tentativo di fermare Embolo, toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate in vista della ripresa del campionato, dove il Napoli, allenato da Conte, affronterà la Fiorentina di Pioli in trasferta.

