Infortunio più grave del previsto? Lautaro invece accorcia e rientra.

Dopo aver saltato le recenti partite contro Udinese e Milan, Lautaro Martinez torna a disposizione dell’Inter. Questa mattina, l’attaccante argentino ha partecipato parzialmente all’allenamento di gruppo e domani dovrebbe unirsi ai suoi compagni per l’intera seduta. Tuttavia, rimane incerta la sua presenza nella prossima partita contro il Parma, poiché il tecnico Simone Inzaghi potrebbe decidere di tenerlo in panchina considerando il fitto calendario che attende la squadra tra campionato e coppe.

Inoltre, anche Federico Dimarco e Marko Arnautovic hanno svolto un allenamento a parte per motivi precauzionali, dopo aver trascorso gran parte della partita di Coppa Italia in panchina. Se da un lato l’Inter può gioire per il ritorno di Lautaro, dall’altro c’è preoccupazione per le condizioni di Denzel Dumfries. Il giocatore olandese potrebbe infatti rimanere fuori dai giochi per altre tre o quattro settimane, con il suo rientro previsto non prima della seconda metà di aprile, contrariamente a quanto inizialmente sperato.

In sintesi, la situazione in casa Inter presenta luci e ombre: da una parte il ritorno del capitano potrebbe rinvigorire la squadra, ma dall’altra ci sono grattacapi relativi all’infortunio di Dumfries, che limita le opzioni a disposizione di Inzaghi in vista delle sfide imminenti. La gestione di questi infortuni sarà cruciale per le prossime prestazioni della squadra.