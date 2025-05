Infortunio per Lautaro Martinez

Neanche il tempo di festeggiare i rientri di Dumfries e Thuram, autori di gol contro il Barcellona, che l’Inter deve affrontare un nuovo infortunio. Questa volta a fermarsi è stato Lautaro Martinez, che ha accusato un problema muscolare negli ultimi minuti del primo tempo della semifinale d’andata di Champions League. Durante uno scatto, l’attaccante argentino ha avvertito un dolore e le sensazioni iniziali non sono state positive. Nonostante il dolore, Lautaro ha deciso di rimanere in campo fino alla fine del primo tempo, permettendo a Simone Inzaghi di non dover effettuare una sostituzione anticipata. Tuttavia, alla ripresa del gioco non è tornato in campo; è stato Mehdi Taremi a subentrare al suo posto. Le prime indicazioni parlano di un risentimento muscolare a carico dei flessori della coscia sinistra per Lautaro Martinez, il che potrebbe complicare ulteriormente la situazione per l’Inter in un momento delicato della stagione.