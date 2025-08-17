Infortunio per il giovane calciatore del Parma Trabucchi

Nicolas Trabucchi, giovane difensore del Parma Calcio, festeggia oggi il suo 18° compleanno. Tuttavia, questa giornata è segnata anche da una notizia poco felice riguardante il suo stato di salute.

Il club ha annunciato, dopo avergli fatto gli auguri sui social, che il giocatore ha subito uno stiramento della capsula mediale posteriore del ginocchio sinistro. I dettagli sull’entità dell’infortunio non sono stati divulgati, quindi non è chiaro per quanto tempo Trabucchi dovrà restare lontano dal campo.

In generale, i tempi di recupero per infortuni simili possono variare: da 2-4 settimane per lesioni lievi a diversi mesi in caso di problematiche più gravi o di intervento chirurgico. Trabucchi ha già accumulato 116 minuti di gioco durante la preparazione estiva ed è sotto contratto con il club fino al 2028, dopo aver firmato un rinnovo a inizio luglio.

Si spera ora che per il neo 18enne sia necessario solo un trattamento conservativo, che preveda ghiaccio, riposo e fisioterapia, per tornare rapidamente in forma.