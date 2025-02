Infortunio Neres, come sta e quando torna l’attaccante del Napoli

Tegola per il Napoli: Antonio Conte deve fare a meno di David Neres, attaccante brasiliano infortunato nell’ultimo match di campionato contro l’Udinese, sostituito all’87’ da Okafor. Oggi, dopo aver effettuato esami strumentali, è emerso che Neres ha subito una “lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”, come comunicato dal club partenopeo.

La situazione di Neres prevede uno stop piuttosto lungo, il che rischia di compromettere la corsa scudetto del Napoli, che attualmente ha solo un punto di vantaggio sull’Inter, seconda in classifica. Il brasiliano è destinato a restare fuori per almeno tre settimane, con la speranza di rientrare verso metà marzo. Pertanto, Neres salterà sicuramente le prossime trasferte contro Lazio e Como, con la sua presenza anche nella sfida decisiva contro l’Inter, in programma il 2 marzo al Maradona, fortemente in dubbio. Il big match contro la Fiorentina della settimana successiva è anch’esso a rischio, anche se il rientro del giocatore, salvo complicazioni, potrebbe avvenire contro il Venezia o al massimo in occasione della sfida con il Milan del 30 marzo.

Questa assenza si fa sentire, considerando il ruolo di Neres come sostituto di Kvaratskhelia. Il Napoli dovrà affrontare situazioni delicate senza un attaccante chiave, mettendo a rischio non solo le ambizioni in campionato, ma anche l’equilibrio della squadra nelle prossime cruciali partite.