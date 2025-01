Infortunio muscolare per Antonino Gallo

Antonino Gallo, difensore dell’U.S. Lecce, ha subito un nuovo infortunio a causa di una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Il club ha comunicato che Gallo ha accusato un fastidio muscolare durante un allenamento e si è quindi sottoposto a una risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce. Gli esami hanno confermato la lesione.

Questo infortunio segue un periodo già difficile per Gallo, che aveva saltato diverse partite, tra cui quelle contro Roma, Monza e Lazio. Attualmente, il difensore è previsto fuori gioco per circa tre settimane. Pertanto, è certo che non prenderà parte alle prossime sfide contro Empoli, Cagliari e Inter. Il suo obiettivo è quello di rientrare in campo per il match contro il Cagliari, ma le tempistiche del recupero dipenderanno dal progresso della sua condizione fisica.

Il Lecce, nel frattempo, dovrà affrontare le prossime partite senza uno dei suoi elementi chiave in difesa, il che potrebbe influenzare le prestazioni della squadra. Il club e i tifosi sperano che Gallo possa recuperare rapidamente per tornare al suo livello ottimale e contribuire al successo della squadra.