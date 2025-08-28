30.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Infortunio mortale sul lavoro a Cosio Valtellino

Infortunio mortale sul lavoro a Cosio Valtellino

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina a Cosio Valtellino. Intorno alle 11.45, un operaio è rimasto coinvolto in un incidente all’interno di un deposito di alimenti in via don Guanella.

Attualmente, non sono note né le circostanze dell’incidente né le condizioni dell’uomo ferito, il cui nome e età non sono stati resi pubblici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi, tra cui l’elisoccorso proveniente da Bergamo, un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica da Sondrio. Sono stati allertati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Ats della Montagna per svolgere le indagini di competenza.

L’operaio è stato assistito in codice rosso e trasferito d’urgenza in ospedale. Attualmente, si sta ancora lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e seguiremo gli aggiornamenti su questa situazione.

