Infortunio Marquez: rischio stagione compromessa e classifica in pericolo

Il Motomondiale sta vivendo una pausa estiva in attesa del prossimo Gran Premio, programmato per il fine settimana del 16 e 17 agosto in Austria. La stagione 2025 è stata fino ad ora dominata da Marc Marquez, il quale ha ottenuto 8 vittorie su 12 gare e ha conquistato 11 Sprint Race su 12, ampliando notevolmente il suo vantaggio in classifica.

Attualmente, il suo fratello Alex Marquez si trova a 120 punti di distanza, mentre il compagno di squadra Pecco Bagnaia è più indietro di 168 punti. Nonostante ciò, la salute di Marquez rimane una preoccupazione, poiché il pilota spagnolo ha affrontato gravi problemi di salute in passato, inclusa la diplopia e quattro interventi alla spalla destra. Con dieci weekend ancora da disputare, eventuali infortuni potrebbero compromettere la sua striscia vincente.

In un contesto di ipotetiche future gare, se Alex Marquez dovesse vincere ogni corsa e Marc arrivare sempre secondo, il titolo andrebbe comunque a Marc. Tuttavia, un’assenza del campione spagnolo comporterebbe una rivoluzione nella classifica.

Anche in caso di ritiro per un infortunio, Marquez terminerebbe con 381 punti, che lo collocano comunque molto vicino ai risultati ottenuti nella scorsa stagione. Se si confrontano i suoi punti con quelli ottenuti nel 2023, risulterebbe ampiamente competitivo, dato che Marco Bezzecchi chiuse quell’anno al terzo posto con 329 punti. Marquez potrebbe persino raggiungere il punteggio di quest’anno già nelle prossime gare.