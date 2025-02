Infortunio di Kekko dei Modà a Sanremo 2025: Caduta dalle scale dell’Ariston come Francesca Michielin, le sue condizioni

Dopo Francesca Michielin, anche Kekko Silvestre, il frontman dei Modà, ha subito un infortunio durante il Festival di Sanremo 2025, cadendo dalle scale interne del teatro Ariston. Inizialmente si era diffusa la notizia di una possibile rottura di una costola, ma questa informazione è stata smentita; Kekko non ha nemmeno necessitato di un intervento al Pronto soccorso. Dopo la caduta, ha comunque partecipato alle prove e successivamente è tornato a riposarsi nel suo appartamento. Le sue condizioni sono in miglioramento e non ci sarebbero dubbi sulla sua partecipazione al Festival, che inizierà il 11 febbraio.

Selvaggia Lucarelli ha condiviso l’accaduto sui social, alimentando speculazioni su un potenziale ritiro del cantante. Tuttavia, sembra che la situazione si sia stabilizzata e i Modà parteciperanno al Festival con la canzone “Non ti dimentico”, che segna la loro quarta presenza al contest. In passato, nel 2011, la band aveva ottenuto il secondo posto insieme a Emma Marrone con “Arriverà”.

Nei giorni precedenti, anche Francesca Michielin era incappata in una caduta, costringendola a indossare un tutore alla gamba. Ha condiviso la sua esperienza in modo ironico sui social, esprimendo la sua determinazione a partecipare nonostante l’infortunio. Al momento non è chiaro se parteciperà alla gara indossando il tutore. Per i Modà, però, si conferma un’assenza di problemi che potrebbe compromettere la loro esibizione al Festival.