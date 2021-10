Le nuove tecnologie e i nuovi paradigmi dell’Industria 4.0 alimentano un dibattito mondiale in merito all’impatto socio-economico sul cambiamento che hanno portato e che porteranno nelle logiche di produzione e di occupazione. In particolare, è in atto un ripensamento di alcuni aspetti della sicurezza sul lavoro, nel circoscrivere i rischi emergenti degli ambienti di lavoro e di vita, sempre più integrati nella Rete, grazie ai dispositivi IoT e non solo. Nuove tecnologie e innovazione, dunque: un rapporto strettissimo e al centro di alcuni interessanti progetti che saranno presenti alla Maker Faire Rome 2021. Ecco qualche esempio.

Manutenzione smart degli impianti industriali, questo il focus del progetto di ricerca MAC4PRO, cofinanziato dall’Inail e dalle Università di Bologna, Roma Tor Vergata, Messina e dal Politecnico di Milano. MAC4PRO prevede lo sviluppo di reti di monitoraggio 4.0 integrate e modelli probabilistici avanzati per la gestione in sicurezza di attrezzature e impianti, strutture e infrastrutture sulla base di dati e informazioni sui processi di degrado e sulle condizioni operative riferite all’uso attuale e futuro previsto, attraverso controlli periodici e analisi in tempo reale. Il monitoraggio non abbassa il rischio derivante dall’invecchiamento degli impianti produttivi, ma certo permette di controllarlo tramite opportuni alert che segnalano quando e dove è necessario intervenire.

Abiti intelligenti equipaggiati con sensori, realizzati con tessuti ingegnerizzati per monitorare sia i fattori ambientali del contesto lavorativo sia i parametri fisiologici del lavoratore. Parliamo del progetto SENSE RISC, anche questo promosso e finanziato dall’Inail. Grazie alla tecnologia wireless e ad algoritmi biocooperativi, la valutazione del rischio di infortunio per il singolo lavoratore è istantanea. Sempre in chiave sicurezza del lavoro l’Istituto italiano di Tecnologia, con Inail, porterà a Maker Faire lo sviluppo del progetto triennale ergoCub, dove “ergo” indica l’ergonomia e “Cub” richiama il nome dell’umanoide bambino iCub di IIT. In occasione della Maker Faire Rome 2021, presso lo stand Inail sarà presentato il prototipo iCub 3, con nuovi task dimostrativi.

Spinge sulla Realtà aumentata Acea, partner di lunga data della Maker Faire, quest’anno alla sua ottava presenza alla Fiera. Realtà aumentata nella formazione e nella manutenzione. Allo stand sarà possibile provare la tecnologia di Realtà aumentata tramite il visore Microsoft Hololens 2, che permette alla tecnologia di esprimere tutto il suo potenziale.

Sicurezza in strada, in chiave preventiva, contro le stragi del sabato sera. Questo il senso del progetto Al lavoro – Scelgo la sicurezza stradale! Visori speciali simuleranno gli effetti di alcol e droghe sulla sicurezza stradale. Un’attività che ha lo scopo educativo di simulare la condizione di alterazione psico-fisica dovuta allo stato di ebbrezza e all’uso di droghe. Attraverso l’utilizzo di questi visori speciali, i visitatori di Maker Faire potranno sperimentare in prima persona le conseguenze di alcol e sostanze psicotrope su riflessi, equilibrio e percezione dello spazio.