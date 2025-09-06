Infortuni sul lavoro in Lombardia: dati allarmanti e trend

In Lombardia, da gennaio a luglio, si sono registrate 89 vittime sul lavoro, con una media di tre decessi ogni settimana. Questo rappresenta una diminuzione del 12,7% rispetto all’anno precedente. Le province di Cremona, Brescia e Lecco si trovano in zona rossa con tassi di mortalità ben superiori alla media nazionale. Tuttavia, la regione in generale è in zona gialla, con un rischio di morte sotto il valore medio italiano. Milano è la provincia con il maggior numero di vittime complessive, mentre Brescia detiene il primato per i decessi avvenuti durante l’attività lavorativa.

Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, ha commentato l’andamento delle vittime, evidenziando sia la gravità degli incidenti sia il fatto che l’incidenza di mortalità in Lombardia è tra le più basse del paese, il che consente alla regione di mantenere la classificazione in zona gialla.

Analizzando i rischi di morte per provincia, Cremona, Brescia e Lecco si confermano le più preoccupanti, mentre Lodi, Milano e Monza Brianza mostrano i tassi più favorevoli. A luglio, 64 decessi sono avvenuti durante il lavoro, mentre 25 si sono verificati in itinere. Nonostante il calo, Lombardia rimane la regione con il maggior numero di decessi lavorativi.

Milano ha riportato il numero maggiore di morti (23), seguita da Brescia e Bergamo. Le denunce totali di infortunio sono diminuite, passando da 66.445 a 65.427. Anche le denunce da parte di lavoratori stranieri rappresentano una quota significativa, con 18 decessi su 89 totali.

Le attività manifatturiere risultano il settore più colpito, seguite dai trasporti e dal commercio. L’incidenza degli infortuni mortali permette di confrontare il fenomeno in diverse aree, evidenziando le disparità tra le varie regioni.