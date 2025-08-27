Infortuni sul lavoro in Italia: l’analisi di Inail sul rischio

L’INAIL ha pubblicato una nuova scheda informativa in cui esamina i fattori organizzativi e gestionali legati agli infortuni mortali e gravi sul lavoro.

Le strategie attualmente adottate per contrastare gli infortuni si concentrano principalmente sui rischi associati al ciclo lavorativo. Tuttavia, è fondamentale esaminare anche le criticità che interessano i processi aziendali, sia dal punto di vista gestionale che operativo, poiché questi possono influire sulle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Per elaborare questa analisi, l’INAIL ha utilizzato tre principali fonti di dati: il sistema di sorveglianza Infor.MO, che studia gli infortuni gravi e mortali; il sistema Pre.Vi.S, che raccoglie le violazioni riscontrate durante i controlli delle ASL; e le sentenze della Corte di Cassazione Penale, che offrono una chiara lettura legale delle responsabilità e delle cause degli infortuni.

Lo studio mette in luce le criticità aziendali con un modello che combina i dati delle fonti di sorveglianza con quelli normativi e giurisprudenziali. Sono stati esaminati 300 casi di infortunio, di cui 85 mortali e 215 gravi. I risultati mostrano che le cause immediate degli incidenti sono spesso legate a comportamenti errati, attrezzature non sicure e ambienti di lavoro disorganizzati. Tuttavia, a queste problematiche si aggiungono carenze gestionali, come la mancata valutazione dei rischi e l’assenza di formazione adeguata.

Specifiche differenze emergono tra i vari settori: nel comparto delle costruzioni, ad esempio, si evidenziano mancanze documentali e problematiche nella gestione della valutazione dei rischi. Nel settore manifatturiero, le difficoltà riguardano soprattutto l’organizzazione delle strutture dedicate alla prevenzione e alla gestione delle emergenze.

La scheda informativa è stata pubblicata il 7 agosto.