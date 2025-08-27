24.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Economia

Infortuni sul lavoro in Italia: l’analisi di Inail sul rischio

Da StraNotizie
Infortuni sul lavoro in Italia: l’analisi di Inail sul rischio

L’INAIL ha pubblicato una nuova scheda informativa in cui esamina i fattori organizzativi e gestionali legati agli infortuni mortali e gravi sul lavoro.

Le strategie attualmente adottate per contrastare gli infortuni si concentrano principalmente sui rischi associati al ciclo lavorativo. Tuttavia, è fondamentale esaminare anche le criticità che interessano i processi aziendali, sia dal punto di vista gestionale che operativo, poiché questi possono influire sulle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Per elaborare questa analisi, l’INAIL ha utilizzato tre principali fonti di dati: il sistema di sorveglianza Infor.MO, che studia gli infortuni gravi e mortali; il sistema Pre.Vi.S, che raccoglie le violazioni riscontrate durante i controlli delle ASL; e le sentenze della Corte di Cassazione Penale, che offrono una chiara lettura legale delle responsabilità e delle cause degli infortuni.

Lo studio mette in luce le criticità aziendali con un modello che combina i dati delle fonti di sorveglianza con quelli normativi e giurisprudenziali. Sono stati esaminati 300 casi di infortunio, di cui 85 mortali e 215 gravi. I risultati mostrano che le cause immediate degli incidenti sono spesso legate a comportamenti errati, attrezzature non sicure e ambienti di lavoro disorganizzati. Tuttavia, a queste problematiche si aggiungono carenze gestionali, come la mancata valutazione dei rischi e l’assenza di formazione adeguata.

Specifiche differenze emergono tra i vari settori: nel comparto delle costruzioni, ad esempio, si evidenziano mancanze documentali e problematiche nella gestione della valutazione dei rischi. Nel settore manifatturiero, le difficoltà riguardano soprattutto l’organizzazione delle strutture dedicate alla prevenzione e alla gestione delle emergenze.

La scheda informativa è stata pubblicata il 7 agosto.

Articolo precedente
Elezioni Regionali a Impruneta: come diventare scrutatori
Articolo successivo
Sciopero nazionale in Lombardia paralizza il trasporto ferroviario
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.