Infortuni sul lavoro in aumento nelle Marche

Nel Piceno, i dati Inail relativi ai primi dieci mesi dell’anno mostrano una stabilità nel numero degli infortuni sul lavoro non mortali, mentre è in aumento il numero delle malattie professionali. Nelle Marche, invece, si registra un forte aumento del numero degli incidenti mortali.

Nella provincia di Ascoli, si sono verificati 1.845 infortuni non mortali, con una diminuzione dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche nelle altre province marchigiane si sono registrati dati simili: 4.773 infortuni ad Ancona, 3.446 a Pesaro Urbino, 2.978 a Macerata e 1.104 a Fermo.

Gli infortuni delle donne sono aumentati dell’1,5%, mentre quelli dei lavoratori italiani rappresentano il 77,2% del totale. La fascia d’età più colpita è quella tra i 50 e i 75 anni, con il 36,5% degli incidenti. I settori più esposti sono la costruzione, la sanità, l’industria alimentare, la gomma e la plastica, la metallurgia e l’amministrazione pubblica e difesa.

L’industria e i servizi hanno registrato un aumento dell’1,7%, mentre l’agricoltura continua a calare dell’8%. Il Piceno è al primo posto nella graduatoria delle malattie professionali, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. Le denunce di malattie professionali sono state 6.731, con il 71,8% riguardante gli uomini e l’88,6% i lavoratori italiani.

Le patologie più frequenti sono quelle del sistema respiratorio, nervoso, apparato digerente e disturbi psichici e comportamentali. I tumori sono diminuiti da 53 a 47. Nelle Marche, le denunce di infortunio sul lavoro sono state 14.146, con un incremento dell’1,3%. Il dato più grave riguarda gli incidenti mortali, con 25 vittime, contro le 15 dell’anno precedente.