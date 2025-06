Infortuni NBA: Il Ruolo dell’Intelligenza Artificiale

Nella stagione 2024-2025, la NBA ha registrato un preoccupante aumento degli infortuni al tendine d’Achille, con ben sette giocatori che hanno subito la rottura. Questo numero rappresenta un nuovo record, considerando che tra i coinvolti ci sono anche stelle del calibro di Jayson Tatum, Tyrese Haliburton e Damian Lillard.

Il Commissioner della NBA, Adam Silver, ha annunciato che la lega si sta avvalendo dell’intelligenza artificiale per analizzare la causa di questo alto numero di infortuni. Prima di quest’anno, il massimo di rotture di tendine d’Achille in una stagione era stato di quattro, e la stagione 2023-2024 non aveva visto alcun infortunio di questo tipo.

L’obiettivo dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale è di identificare aspetti che possano sfuggire all’attenzione umana, al fine di comprendere meglio le dinamiche che portano a tali infortuni. Silver ha anche suggerito che il fenomeno potrebbe essere correlato al sovrallenamento degli atleti, poiché molti giocatori continuano a fare intensi allenamenti anche durante l’estate, spesso superando il carico di lavoro consueto della stagione regolare.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: sportando.basketball